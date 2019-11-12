В Садковице в Лодзинском воеводстве в Польше на яблочной плантации нашли тела двух украинцев: 28-летнего Игоря и 46-летнего Ивана, которые приехали туда на заработки. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на TVN 24.

Тела мужчин нашли в анаэробной камере (холодильная камера) для хранения яблок, в которых не было кислорода. Как сообщила представительница полиции Агата Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на фруктовом складе.

Украинцы проживали на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере, которое является помещением с контролируемой анаэробной средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и уведомили посольство Украины. Расследование по этому делу ведет районная прокуратура города Равы Мазовецкой.

Отмечается, что дверь в помещение никто не трогал, однако окно туда было открыто. Во время осмотра помещения у мужчин обнаружили контейнер, с которым вероятно они пришли по яблоки. Также у погибших полиция обнаружила открытые бутылки с алкоголем.