В Киеве в результате стрельбы на улице Боровой пострадал 33-летний мужчина, который получил огнестрельные непроникающие ранения груди, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По спецлинии 102 поступила информация о стрельбе на улице Боровой. Заявитель сообщил, что услышал выстрелы, после чего обнаружил раненого соседа. По указанному адресу немедленно выехали дополнительные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что у дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.

В результате конфликта хозяин домовладения получил огнестрельные непроникающие ранения груди. 33-летнего пострадавшего в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители осмотрели место происшествия, провели ряд необходимых первоочередных следственных действий и изъяли стреляные гильзы, предварительно от травматического оружия, которые отправили на экспертизу.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление местонахождения и задержанию злоумышленника. Ему грозит до семи лет лишения свободы.