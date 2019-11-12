Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила информационную спецоперацию ФСБ по дискредитации украинских Вооруженных сил, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

Военный из Десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв из временно аннексированного страной-агрессором Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать «русский мир». Именно на Ближнем Востоке началась его сотрудничество с ФСБ. Чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии.

По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его «разоблачительные» выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ.

Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом. При осмотре у мужчины изъята собранная на службе военная информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.