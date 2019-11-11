Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что выход из Минских договоренностей может привести к снятию санкций со страны-агрессора РФ. Об этом он рассказал на брифинге после съезда партии «Слуга народа», сообщает Liga.



«Неожиданно для меня звучит такое заявление (предложение выйти из Минских соглашений, - ред.), потому что партию «Голос» я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристам-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из Минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ», - сказал Арахамия.

Ранее в партии Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что Украина должна выйти из Минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

