Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.
Законопроектом №2240 предлагается урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.
Документом предусматривается:
- установление уголовной ответственности за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами и за уклонение от рекультивации земель.
- введение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применения сертифицированного оборудования для его комплексного добычи.
- введение механизма бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса;
- введение единого разрешения на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе;
- начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит двести тысяч рублей за один гектар земли;
Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины о недрах, Земельного и Уголовного кодексов, Кодекса Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними», «О соглашениях о разделе продукции», «О землеустройстве», «О таможенном тарифе Украины», о порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)», Горного закона Украины.
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