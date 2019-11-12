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Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.  

Законопроектом №2240 предлагается урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, рост уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.

Документом предусматривается:

  • установление уголовной ответственности за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами и за уклонение от рекультивации земель.
  • введение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применения сертифицированного оборудования для его комплексного добычи.
  • введение механизма бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса;
  • введение единого разрешения на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе;
  • начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит двести тысяч рублей за один гектар земли;

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс Украины о недрах, Земельного и Уголовного кодексов, Кодекса Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними», «О соглашениях о разделе продукции», «О землеустройстве», «О таможенном тарифе Украины», о порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)», Горного закона Украины.
ForUm

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