В ночь на 12 ноября в Киеве на улице Попудренко, 9а мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством, сообщает Информатор.

Около 04:3 мужчина зашел в зал игровых автоматов «Лото Золото» и со словами «Сейчас вы сгорите вместе со мной» облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Его сразу же потушили и вызвали экстренные службы. К счастью, он получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.

Пострадавший находился в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему около 25 лет. В момент поджога в заведении был лишь администратор и один посетитель. Никто не пострадал. Детали случившегося выясняют.