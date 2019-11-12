также в разделеРелигия
В Церкви рассказали, как радикальные силы могут усилить давление на Президента в «церковном вопросе» 13
Александрийский Патриарх, вопреки просьбе духовенства, помянул Епифания на Богослужении на Кипре 29
В Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях освящены новые храмы УПЦ 20
В УПЦ объяснили, почему Патриарх Варфоломей не хочет нести личную ответственность за признание ПЦУ 17
В Киеве более 300 священников УПЦ собрались поделиться опытом организации жизни общин 13
На Ровенщине сторонник ПЦУ срезали замки на дверях храма УПЦ и пытались захватить его 11
Митрополита УПЦ пригласили на торжества в честь 30-летия восстановления Витебской кафедры 30
В РПЦ увидели, что поддержка ПЦУ провоцирует раскол внутри Поместных Церквей, которые ее признали 121
Суд принял решение о возобновлении ликвидации Киевского Патриархата 13
На Одещине освятили Свято-Георгиевский храм УПЦ, который строили 10 лет 14
Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться быть несовершенными 30
Многодетной семье священника УПЦ, чей дом сгорел, необходима помощь 18
Пять человек доставлены в полицию после столкновения активистов УПЦ КП с сотрудниками суда 18
Сторонники УПЦ КП штурмовали апелляционный суд и направились к офису Президента 55
Запорожский митрополит УПЦ считает, что ПЦУ будут внедрять в общество насильственно, как и ЛГБТ 15
Управделами УПЦ подарил православным верующим Словакии иконы украинских святых 13
Программу Митрополита Онуфрия «Слово Предстоятеля» посмотрели 7 миллионов зрителей 19
В Церкви рассказали, как бороться с «виртуальными пожирателями времени» 14

В Виннице пройдет молитвенная ночь в знак памяти жертв политических репрессий 30-х годов.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Винницкой епархии.

29 ноября в Вознесенском храме города Винницы состоится литургия в память жертв политических репрессий.

Начало богослужения в 23.30. Божественную литургию в Вознесенском храме в день мученической кончины архиепископа Иннокентия (Тихонова) возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

После литургии будет совершен крестный ход к Мемориалу жертвам Винницкой трагедии.

«Молитвенная ночь» проводится в Винницкой епархии с 2013 года. 

Инициатор акции - священник Назарий Давыдовский.

***Винницкая трагедия - массовые репрессии в Винницкой области, которые проводились НКВД в 1937 -1938 годах.

В ночь с 29 на 30 ноября 1937 года архиепископ Иннокентий был расстрелян в Винницком НКВД. Во время эксгумации тел репрессированных, проведенном в Виннице в 1943 году, тело архипастыря нашли и перезахоронили вместе с другими 9439 винничанами в семи братских могилах, которые находятся неподалеку Вознесенского храма.

 В 1993 году Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил владыку к лику местночтимых святых Слободского края.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги