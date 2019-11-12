В Виннице пройдет молитвенная ночь в знак памяти жертв политических репрессий 30-х годов.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Винницкой епархии.

29 ноября в Вознесенском храме города Винницы состоится литургия в память жертв политических репрессий.

Начало богослужения в 23.30. Божественную литургию в Вознесенском храме в день мученической кончины архиепископа Иннокентия (Тихонова) возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

После литургии будет совершен крестный ход к Мемориалу жертвам Винницкой трагедии.

«Молитвенная ночь» проводится в Винницкой епархии с 2013 года.

Инициатор акции - священник Назарий Давыдовский.

***Винницкая трагедия - массовые репрессии в Винницкой области, которые проводились НКВД в 1937 -1938 годах.

В ночь с 29 на 30 ноября 1937 года архиепископ Иннокентий был расстрелян в Винницком НКВД. Во время эксгумации тел репрессированных, проведенном в Виннице в 1943 году, тело архипастыря нашли и перезахоронили вместе с другими 9439 винничанами в семи братских могилах, которые находятся неподалеку Вознесенского храма.

В 1993 году Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил владыку к лику местночтимых святых Слободского края.