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В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции подземки «Научная», сообщает пресс-служба полиции области.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП около 3:50.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции «ТОР» разоружило 22-летнего капрала полиции и задержал его.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. 

В результате происшествия никто не пострадал. На момент инцидента станция метро «Научная» не работала и была пустой.

По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в  Полтаве.
ForUm

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