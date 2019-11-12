Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, при каких условиях может подать в отставку с должности главы украинского внешнеполитического ведомства. Об этом Пристайко сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает УНИАН.

В частности, главу МИД спросили, существуют ли определенные обстоятельства или решение, из-за которых он может уйти в отставку.



«Не надо даже каких-то решений. Я могу сложить мандат сам в любой момент», - сказал Пристайко.

В связи с этим у него уточнили, что должно произойти, чтобы он ушел в отставку. «Если моя помощь, мои знания дипломата будут больше не нужны этому правительству и этому президенту, я готов избавиться от этой позиции. В этом нет проблем», - подчеркнул Пристайко.



