Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника Укрзализныци на хищении более 50 млн гривен компании, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший руководитель одной из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы «Экспресс» в Шевченковском районе Киева. Действия экс-чиновника привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено проведенной экспертизой.

Сейчас документируются другие факты противоправной деятельности злоумышленника. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, экс-чиновнику объявлено о подозрении. Продолжается досудебное следствие. Разоблачение проводилось совместно с ГСУ НПУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

По данным УП, речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.