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В здании Главного управления Нацполиции в Одесской области на улице Еврейской, 12, над лестницей обрушился потолок, пострадали двое сотрудников уголовного розыска, которые поднимались по лестнице, сообщает Укринформ.

«Двое полицейских, которые работают в уголовном розыске, получили травмы. У одного из травмированных переломаны обе ноги», - рассказали в полиции.

Часть здания обесточена, возможно, поэтому туда трудно дозвониться. На месте происшествия работают спасатели.
ForUm

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