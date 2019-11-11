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Служба безопасности Украины разоблачила хищение бюджетных средств должностными лицами одного из учреждений Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации, предназначенных для спортивных школ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, должностные лица «зарабатывали» на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеские заведения. Они закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам.

Для этого фигуранты подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставки на баланс приобретенных товаров на общую сумму 12 млн гривен. Сейчас устанавливается соответствие приобретенной для детей продукции установленным техническим требованиям и нормам безопасности.

Во время санкционированных обысков по адресу предприятия-поставщика и в помещении одного из учреждений Департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности. Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями полиции г.. Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры.
ForUm

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