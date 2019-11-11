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В Одессе разбили мемориальную доску проукраинскому активисту Игорю Иванову, который погиб 2 мая 2014. Доску установили неподалеку от места убийства – Иванов умер от одного из первых выстрелов из огнестрельного оружия. Он был десятником Правого сектора в Одессе, сообщает Радио Свобода.

Как рассказала одесская активистка Елена Балаба, доску разбивали пять человек в балаклавах. За нападением наблюдали охранники Греческого консульства, расположенного в нескольких десятках метров. Доска была установлена ​​на центральной улице города – Дерибасовской.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, факт внесен  в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
ForUm

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