также в разделеОбщество
Разведение сил у Петровского завершилось 2
ГБР проводит обыски в Госрезерве 11
В Украине снова «заминировали» поезд 17
Защита судей: Экспертиза установила монтаж разговоров судей Окружного админсуда Киева на записях НАБУ 14
Аграрии перекрыли ряд дорог в Украине, протестуя против продажи земли 89
Бывшего командира роты «Айдара» вызвали на допрос в СБУ 59
Сэкономить миллиарды: Дубилет хочет заменить телефоны спецсвязи в Кабмине 28
Тука: Россияне знали, что Мазур поедет в Польшу 59
Мазур: В Чечне был, но не воевал 32
Инцидент на матче: «Динамо» против расизма, но пока не признает вины болельщиков 31
Министр обороны хочет отменить призыв 115
Украинские военные заняли новые позиции на Донбассе 117
Прокуратура Польши подала ходатайство об экстрадиционном аресте Мазура 33
Украинские катера Island начали ходовые испытания 129
Турки отправили в Украину зараженные томаты 68
На Донбассе оккупанты нарушили «тишину» 18 раз, один воин ранен 21
Боевики заявили о завершении отвода войск в Петровском 27
Штаб ООС: Украинские войска быстро вернутся на позиции в случае срыва разведения боевиками 18

В декабрьском номере Vogue UA представляет масштабный проект с Еленой Зеленской, первой леди страны, сообщается на сайте издания.

«Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта – его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни», – комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги