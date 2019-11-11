Народный депутат VIII созыва Игорь Лапин сообщил о вызове в СБУ на допрос.

«Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских граждан во время прорыва блокады Луганского аэропорта», - написал он в Facebook.

В 2014 году Лапин был командиром второй роты батальона «Айдар» с позывным «Зола». На парламентских выборах 2014 года был избран народным депутатам по округу №22 Волынской области.