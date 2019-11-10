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Задержание Игоря Мазура демонстрирует притеснения со стороны России в отношении украинских патриотов. Так прокомментировали в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ситуацию с задержанием в Польше по запросу РФ Игоря Мазура.

В министерстве заявили, что готовы предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной в ситуации с Игорем Мазуром «Тополей», которого задержали при пересечении Польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин и предоставить всю необходимую поддержку его семье.

«Руководство Минветеранив убеждено, что кремлевские КГБешники таким образом просто выполняют свою работу, по ущемлению украинских патриотов, и это лишь одна из разновидностей гибридной войны которую Россия ведет против нас. Осознавая бесполезность любых переговоров с нашим врагом-Россией, призываем международную организацию Интерпол не становиться тем инструментом, который Кремль пытается применить против наших защитников.

Отвратительно, что страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и международной правоохранительной практикой. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне!», - говорится в заявлении министерства.

Ведомство готово оказать поддержку семье Игоря Мазура, а также правозащитникам, которые будут заниматься этим делом.

Напомним, в субботу о задержании Игоря Мазура сообщила омбудсмен Людмила Денисова. 
ForUm

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