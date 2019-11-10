Военно-морские силы Украины провели испытания американских патрульных катеров Island — Славянск и Старобельск.

Об этом сообщили в пресс-службе командования ВМС ВСУ.

«Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа Island мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать во всех совместных с НАТО задачах», — заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, добавив, что следующим этапом в ближайшее время станет вооружение катеров.

После завершения испытаний Славянск и Старобельск будут включены в состав Военно-Морских Сил ВСУ и начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.