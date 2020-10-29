Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод», входящий в государственный концерн «Укроборонпром», досрочно завершило ремонт малого бронированного катера «Бердянск» ВМС Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба госконцерна.

В ходе ремонта, который начался в июне 2020 года, восстановлена винто-рулевая система, донно-бортовая арматуру, протекторы, система главного двигателя и другие узлы бронированного катера. Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые МБАК «Бердянск» получил два года назад во время российской агрессии в Керченском проливе.

«Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ «Юрий Олефиренко». Завод работает, наращивает темпы производства и воплощает ряд мер по финансовому оздоровлению предприятия от долгов, которые годами накапливались предыдущим руководством завода», - сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.

Напомним, 18 ноября 2019 года Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».