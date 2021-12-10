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Во Франции спущен на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

В настоящее время завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. И уже весной после проведения ходовых испытаний ожидается прибытие нового катера в Украину, сообщили ForUm’у в Госпогранслужбе.

Мероприятие состоялось при участии Чрезвычайного и Полномочного посла Украины во Франции Вадима Омельченко, генерального директора компании ОСЕА Ролана Жоассара, руководства и менеджмента компании ОСЕА, а также представителей рабочей группы Госпогранслужбы по надзору за строительством катеров.

Посол Омельченко поблагодарил французскую сторону за выполнение контракта и отметил, что одним из его достижений является то, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены в Украине с помощью французских специалистов на украинских мощностях в Николаеве.

Заместитель начальника управления организации Морской охраны Администрации Госпогранслужбы Украины Владислав Шмалев  отметил, что построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января. Кроме того, в ближайшее время во Францию ​​прибудут украинские моряки-пограничники, которые под кураторством специалистов предприятия ОСЕА будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.
ForUm

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