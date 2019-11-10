В воскресенье, 10 ноября, в Румынии более 18 млн избирателей голосуют на президентских выборах.
Согласно предварительным опросам, наибольшую поддержку получает действующий президент Клаус Йоханнис. Его воспринимают как политика, который борется со взяточничеством и которого хвалят на Западе.
Вторыми после Йоханниса, согласно опросам, является лидер социал-демократов Виорика Данчила и глава правоцентристской оппозиции Союз спасения Румынии Дэн Барн — они имеют поддержку около 20%.
В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.
В выборах принимают участие пять партий: Правящая социалистическая партия, ультраправая партия Vox, консервативная «Народная партия», левая партия «Подемос» и либеральная партия «Граждане».
Напомним, 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости. Одновременно суд выдал третий по счету ордер на задержание Пучдемона.
Весной 2019 года экс-президент Женералитета избрался в Европарламент вопреки запрету Центральной избирательной комиссии Испании.
17 октября действующий председатель Женералитета Каталонии Ким Торра предложил продолжить курс на независимость и провести новый референдум.
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