В воскресенье, 10 ноября, в Румынии более 18 млн избирателей голосуют на президентских выборах.

Согласно предварительным опросам, наибольшую поддержку получает действующий президент Клаус Йоханнис. Его воспринимают как политика, который борется со взяточничеством и которого хвалят на Западе.

Вторыми после Йоханниса, согласно опросам, является лидер социал-демократов Виорика Данчила и глава правоцентристской оппозиции Союз спасения Румынии Дэн Барн — они имеют поддержку около 20%.

В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.