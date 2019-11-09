Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства». Об этом говорится в сообщении пресс-службу Офиса президента.
Сообщается, что соответствующий указ был подписан президентом в пятницу, 8 ноября.
«В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни, укрепления государства», - говорится в сообщении.
Напомним, вчера Зеленский назначил главу управления СБУ в Крыму.
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