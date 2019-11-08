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Сегодня, 8 ноября, в Киеве на Днепре между заливом Собачье устье и заливом Верблюд в Оболонском районе затонула яхта, сообщает пресс-служба Главного управления ГосЧС в столице.

На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв к месту вызова, было установлено, что затонула однопалубная яхта.

Водолазным отделением было обследовано место происшествия. Погибших и травмированных не обнаружено.

Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранительные органы.
ForUm

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