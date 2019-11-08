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Государственный департамент США ликвидирует должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Ожидается, что все полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины.

Должность спецпредставителя была создана специально под Волкера, она была неоплачиваемой, и он уделял этой работе только часть своего времени.

Издание отмечает, что решение о ее отмене стало первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины, которая сейчас находится в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа.

Нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации США будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто был причастен к ней и дал показания Конгрессу по делу об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента.

Один из неназванных чиновников сказал, что Госдепартаменту будет «трудно найти хоть кого-то, кто согласится прикоснуться к этой работе даже трехметровой палкой».

«Никто в здравом уме не захочет эту работу. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которое не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», - сказал бывший чиновник США.

Напомним, в сентябре спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

СМИ сообщали, что в Вашингтоне принято решение о назначении Майкла Костива на должность посла Соединенных Штатов в Украине, но после отставки спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя.
ForUm

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