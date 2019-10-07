В Вашингтоне принято решение о назначении Майкла Костива на должность посла Соединенных Штатов в Украине, но после отставки спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя, сообщает ZN.UA со ссылкой на данные высокопоставленных американских источников.

Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть некоторые сложности.

72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала. В статье о Костиве в английской версии Википедии речь идет о странной истории: якобы в конце 1981 г. он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того как Костив подал в отставку, обвинения были сняты. Впрочем, этот инцидент не помешал ему в 2004–2006 гг. быть советником директора ЦРУ.

После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций — Chevron, в которой в 2001–2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

С 2006-го по 2011-й гг. Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. По словам наших информированных собеседников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу.

С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017-го также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Помимо украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.