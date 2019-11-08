Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Перед этим президент уволил с этой должности Владислава Бухарева.
Соответствующие указы от 8 ноября опубликованы на сайте главы государства.
Другим указом президент уволил Нескоромного с должности заместителя председателя СБУ.
Кроме того, Зеленский уволил Вадима Пояркова и Анатолия Дублика с должности заместителей председателя СБУ.
Также президент назначил Владимира Горбенко заместителем председателя СБУ.
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