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Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Перед этим президент уволил с этой должности Владислава Бухарева.

Соответствующие указы от 8 ноября опубликованы на сайте главы государства.

Другим указом президент уволил Нескоромного с должности заместителя председателя СБУ.

Кроме того, Зеленский уволил Вадима Пояркова и Анатолия Дублика с должности заместителей председателя СБУ.

Также президент назначил Владимира Горбенко заместителем председателя СБУ.

 
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