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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обещанные посадки коррупционеров - вопрос времени и необходимости подготовить все нужные материалы, чтобы дела не разваливались в судах. Об этом Зеленский заявил в своем видеоблоге «Откровенно с президентом», который он записал за рулем автомобиля Tesla.

«Не очень много посадок? Пока это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, дело Свинарчуков есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Далее, Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже вы видели в Верховной Раде, что за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся, оно будет такое. А дальше будут приговоры этим людям, о ком я сказал. А не будут - будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться. В чем проблема сразу быстрых посадок? Многие дела, поверьте нам, есть, к которым, мы поняли, мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет, и с Катей Гандзюк, с этим делом, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной отрасли, все они будут», - заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что «делом Майдана» сейчас начинается заниматься заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак.

«Я не знаю, есть ли такое слово в украинском языке, или нет - «оживление». Оживление многих дел, которые были просто заморожены. Например, дело Майдана. Сейчас этим делом начинает заниматься прокурор Чумак, он должен создать группу, он ее уже создал. И, действительно, дело рассматривалось 6 лет. И мы как общество не видим действительного результата этого сложного дела. Я уверен, что будет», - пообещал Зеленский.

 
ForUm

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