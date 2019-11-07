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Люди часто стараются переложить труды и заботы, с которыми могут справиться сами, на Бога.

Фото: УПЦ

Об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома» и пресс-службу епархии.

«Очень часто мы стараемся себя пожалеть раньше, чем наступила та ситуация, когда уже совсем плохо и никто другой, кроме Бога, нам помочь не может. Мы очень часто даже в своих молитвах и просьбах обращаемся к Богу за тем, что мы можем сделать сами, если просто немножко напряжёмся. И для того чтобы не напрягаться, мы свои труды, заботы, которые нам Господь хотел дать, чтобы мы чему-то научились, перелагаем на Бога, говорим: "Господи! Вместо нас сделай! Матерь Божия, вместо нас сделай!"», — заметил владыка Митрофан.

По его словам, так поступать «нечестно и неправильно», потому что Бог явным образом приходит на помощь «только тогда, когда ты уже всё сделал, что мог, и когда ты честно говоришь Богу: "Господи! Я всё, что мог сделать, сделал. Всё, что умел, чему научился, на что были силы, я отдал. А теперь я прошу: помоги мне Ты, потому что дальше я уже идти не могу"».

Владыка призвал перед молитвой всегда задумываться, всё ли ты сделал для разрешения неприятной ситуации. «Каждый раз, когда мы приходим к Матери Божией с какой-то конкретной нуждой, которая в этот момент кажется нам самым главным делом нашей жизни, мы должны себя спросить: "Я сейчас буду просить Матерь Божию — а я сам всё сделал для того, чтобы было как-то по-другому? А может, я не хочу трудиться и перекладываю на Неё то, что должен делать сам?"», — сказал архиерей.

«Такое бывает очень часто. А когда мы всё сделали, что от нас зависело, и только Матерь Божия может нам помочь, мы увидим, как "из ниоткуда" появляется то, на что мы не могли надеяться, случается то, чего мы не ожидали, и жизнь наша строится таким образом, что мы чувствуем, что это Сама Матерь Божия, Сам Господь помогают нам», — заключил владыка Митрофан.
ForUm

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