Украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, несколько лет назад перебравшийся в Россию, заявил, что «по Киеву толпами ходят фашисты».

«Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты... Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду», - написал он в Instagram.



Стоит отметить, что акаунт комика в социальной сети не верифицирован, но на него подписан ряд российских знаменитостей. Сам Молочный часто публикует на своей странице посты о Второй мировой войне.

Пользователи соцсетей раскритиковали заявление Молочного.