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Сегодня утром в полицию поступило сообщение от руководительницы Управления туризма и продвижения города Луцкого городского совета о том, что с солнечных часов на Театральной площади похищена скульптура луцкого кликуна, одного из символов областного центра.

Как сообщает пресс-служба полиции, следователи предварительно квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

На месте кражи работала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. По сообщению заявителя, скульптура изготовлена ​​из бронзы, ее стоимость – 25 тысяч гривен. Полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению кражи и привлечения их к уголовной ответственности.

В прошлом году 18 октября в 6:00 воры совершили кражу скульптуры луцкого кликуна, который находился по улице Леси Украинки в областном центре. Полицейские установили причастность к совершению этого преступления двух 15-летних жителей города. Следователи объявили им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 185 Уголовного Украины. Похищенного кликуна изъяли и вернули городу. Следователи завершили досудебное расследование. Обвинительный акт с материалами производства направлен в суд.
ForUm

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