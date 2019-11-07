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Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 10 ноября будут вознесены молитвы о детях-сиротах.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в этот день отмечается День молитвы о сиротах.

Циркуляр Киевской митрополии с соответствующим благословением Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с текстом особых молитв был разослан по всем епархиям Украинской Православной Церкви.

Также священнослужителям благословляется обратиться к прихожанам с призывом присоединиться к делу попечительства о сиротах и их усыновлению.
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