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Кабмин решил с 20 ноября 2019 года запретить ввозить из России старые железнодорожные вагоны, а не с 1 марта 2020 года, как предполагалось ранее.

Соответствующее решение принято 6 ноября, сообщается на сайте правительства.

Так, отмечается, что Кабмин на своем заседании одобрил ряд решений для усиления безопасности государства и граждан.

«Правительство, в частности, запретило ввоз в Украину железнодорожных вагонов из Российской Федерации с 20 ноября 2019 года, а не с 1 марта 2020 года, как предполагалось ранее», - говорится в сообщении.

Правительство также включило Николаевский бронетанковый завод в Перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, как имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Кроме того, Кабмин продлил комплексную программу противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей.

«Решение правительства позволит создать современный колл-центр на 169 работников, где круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов будут безотлагательно реагировать на случаи домашнего насилия, оказывать консультационную и психологическую помощь, передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования», - говорится в сообщении.

По решению правительства в Реестр будут подключены одновременно около 10 тыс. пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими.

 
ForUm

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