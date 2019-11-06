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Православные украинцы в соцсетях рассуждают о том, какие грехи, которые люди совершают сегодня, способны навлечь гнев Божий.

Фото: Центр информации УПЦ

Пользователи социальных сетей написали об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

В Фейсбук пользователи считают, что это могут быть грехи церковного раскола, пропаганда однополой любви и отсутствие любви к ближнему.

«Многие сейчас уже в пропасти, не понимая того. Раскол, ненависть друг к другу, месть. Большинство далеки от веры,[…] нет страха Божиего в глазах», - написала Людмила Химич.

«Раскол и захват церквей. Господь поругаем не бывает», - подчеркнул Руслан Жуковский.

Татьяна Поздняк пишет: «Нужно больше уделять внимания детям, их воспитанию. Очень много детей с искалеченной судьбой из-за пьянства родителей, из-за их безответственности».

«Расколы в Церкви, пропаганда однополых браков», - написал Афанасий Кедик.

«Если наш народ будет стремиться и дальше к европейским ценностям, которые есть Содом и Гомора, то никто нас не спасет. Погибнет вся страна и все мы», - считает Елена Андреева.

Анна Лысенко напомнила, что Православная Церковь учит, что «всякий нераскаянный грех ведет человека в погибель. В совокупности и общество. Неверие, отсутствие совести и любви. Обратить внимание нужно на подрастающее поколение и маленьких детей. Оградить их от информационной "чумы" и привести их с покаянием в Истинную Церковь. Вручить Богу и себя, и детей».

Пользователи соцсети считают также, что многие люди сегодня нарушают заповеди Божии, создавая идолов.

«Как в Евангелие Христос говорил, две главные заповеди нужно соблюдать: возлюби Господа всем сердцем твоим и всем помышлением; возлюби ближнего как самого себя. Сейчас в нашей стране все наоборот. Сделали из страны идола и поклоняются всем национальным атрибутам. И разжигают ненависть среди людей. Нам всем сейчас как никогда нужна любовь друг к другу, которая сможет покрыть все наши грехи, потому что "не зло победит зло, но любовь"», - отметила Марина Севастьянова.

«Человеческое общество уклоняется от любви и ежедневно погружается в темные состояния – зависти, жадности, подозрительности, ненависти, ссор, вражды, конфликтов, войн… При этом стыдливо прикрывает свое падение рассуждениями о национальных интересах», - написал Валерий Олизько.

«В сознании народа глубоко укоренено воровство и ложь, они настолько вжились, что по-другому никто не представляет бытия, от этого 0% реакции на высшие власти, они воруют и врут, и ничего не меняется. К сожалению, сейчас захлестнула волна ненависти, насилия, злобы и невежества», - пишет Елена Кошина.

Василий Мороз назвал три греховные причины, которые, по его мнению, ведут Украину в пропасть: «первая - раскол от 92-го года и до сих пор, вторая - боль, слезы и смерть больных детей, от которых отвернулось государство и общество, третья – война».

«Только Господь знает, какой грех способен вызвать гнев. Тем более, не могу ответить в масштабах нации. Каждый православный должен спасать свою душу. Гордость - крупнейший грех, она порождает все остальные. Ангел стал падшим, возгордившись», - напомнила Ирина Городнюк.

«Каждый из нас грешен своими грехами. Если количество и качество грешников превысит количество и качество кающихся, то нация исчезнет», - отметила Наталья Орлова.

«Самый большой грех - это гордыня. От нее рождается вероотступничество, зависть, злорадство, ненависть», - написала Алла Подпалая.

В Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи отметили, что гордыня ведет людей в пропасть.

«Гордыня, мысль о том, что украинцы - это какая-то особая нация уже привела нашу страну в пропасть. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать», - написал пользователь соцсети под именем natellaa8.

«Гордыня, блуд, убийство (аборты), раскол и так далее. Прости нас Господи и помилуй», - пишет natia1872.

«Лень. Лень познавать Бога. Лень дойти до храма. Лень в деле собственного спасения. Лень в молитве», - считает skiba.ilia.

«Гордыня, в первую очередь, потом – жадность, потом – водка, потом - что мало детей в семьях; поток вражды», - написал пользователь z__s__nau.

Пользователь Инстаграма vera_nadegda_lubov7 считает пагубным грехом гордость.

«Гордость. У нас отобрали храм, все осталось там, даже книжечки за упокой. И знаете, мы их забрали - с небольшим трудом. Скажите, зачем они им? В нашей общине умер мальчик, у нас не было ткани черной, которой покрывают машину, и мы попросили нам не отдать, а одолжить. И тут ответ: «Перейдите к нам, тогда отдадим». Что это? Разве не гордость? У нас к ним ноль претензий, только сожаления».

«Блуд. Вы посмотрите, что распространяется через интернет. Это свободно смотрят дети, которым 8-12 лет!», - возмущена 9308_elena.

«Невежество, блуд, сребролюбие и гордыня убивают души наших сограждан», - считает alex_k_ch.
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