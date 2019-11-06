Мы не оспариваем первенство по чести Константинопольского Патриарха, но мы не согласны с любыми посягательствами на вселенскую власть.

Фото: Патриархия.ру

Об этом Патриарх Кирилл сказал по окончании Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Кремля, сообщается на официальном сайте Патриархии.

«Сегодня мы проходим через определенные трудности - в первую очередь, в отношениях с Константинополем. Но, в отличие от Константинополя, который нарушает канонические правила, вторгается в сферу чужой юрисдикции, предоставляет «автокефалию» тем, кто о ней не просит, настаивает на прочих привилегиях, которые никогда не были ему свойственны, - наша Церковь не стремится к власти на общеправославном уровне. Мы только хотим сохранить канонический порядок, и мы не можем допустить, чтобы в Православии возникло некое подобие папизма», - подчеркнул Патриарх.

Предстоятель РПЦ объяснил, чем опасно сосредоточие церковной власти в руках одного человека.

«Папизм опасен тем, что на одного человека повлиять гораздо легче, чем на группу людей. И папа, и патриарх, который хочет стать папой, становятся очень притягательной целью для сильных мира сего, а влияние извне на одного человека может погубить Церковь», - заявил Патриарх.

По мнению Патриарха, соборное управление, сформировавшееся в апостольские времена помогает избежать пагубных влияний на Церковь и от посягательств на вселенскую власть, потому его нужно отстаивать и сейчас.

«Константинопольский Патриарх, пребывающий на территории Турции, лично очень уязвим, поэтому остается только молиться, чтобы Господь избавил его от влияний, которые могут пагубно отразиться на жизни всей Церкви», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.