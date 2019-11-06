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Законопроект о легализации игорного бизнеса создается под руководством россиянина, ранее представлявшего в Украине интересы Александра Бабакова. Об этом говорится в статье «Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса» на сайте Апостроф.

Сообщается, что проект нового закона три месяца разрабатывался рабочей группой на базе парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. «Первую скрипку в ней играл почему-то не председатель комитета Даниил Гетьманцев, а российский бизнесмен с латышскими паспортом Борис Баум», - говорится в материале.

Издание приводит слова журналиста, редактора сайта «Наші гроші» Юрия Николова:  «Законопроект писался тайно, и представителей гражданского общества туда не подпускали. Я лишь однажды полутайно проник на заседание рабочей группы, где Александр Дубинский и Борис Баум представляли этот проект именно перед представителями игровой индустрии. Все "хотелочки" тщательно учтены».

Указывается, что Борис Баум был фигурантом масштабного международного расследования вокруг «Панамских документов». Он указан в базе расследователей как владелец оффшорного казино First National Lotteri Ltd.

Также сообщается, что Баум как гражданин Латвии Boriss Baums является соучредителем лондонских фирм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, фигурировавших в схеме собственности и судебных разборках за гостиницу «Киевская Русь» десять лет назад. По данным журналистов, Баум имеет непосредственное отношение к российскому телеканалу RTVI, чья трансляция в Украине запрещена Нацсоветом.

Издание указывает, что ранее Баум представлял в Украине интересы россиянина Александра Бабакова - одного из лидеров так называемой «лужниковской» группировки, причастной к рейдерским захватам киевских гостиниц. После аннексии Крыма Бабаков попал в санкционные списки США и ЕС, газета The Washington Post считает его одним из спонсоров праворадикальной французской партии Марин Ле Пен.
ForUm

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