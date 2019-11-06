Кабинет Министров предусмотрел 250 млн грн на создание и функционирование Фонда национального богатства в проекте государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду во втором чтении, сообщает УНИАН.
«Доработанный проект бюджета предусматривает увеличение расходов для решения ряда насущных вопросов, как социального, так и экономического характера, в частности – на создание и функционирование Фонда национального богатства (в том числе пополнение уставного капитала) - 250,0 млн грн», - сказано в пояснительной записке.
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