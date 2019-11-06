В день 75-летнего юбилея Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, 5 ноября, во всех епархиях Украинской Православной Церкви были вознесены молитвы о здравии Предстоятеля.
Фото: Нежинская епархия УПЦ
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службы епархий.
В храмах Нежинской епархии состоялись соборные Божественные литургии. Во время торжественных богослужений верующие молились о Предстоятеле. Перед престолом были вознесены благодарственные молитвы о Первосвятителе Украинской Православной Церкви.
Также представители духовенства молились об упокоении душ духовного отца Предстоятеля архимандрита Кирилла (Павлова) и его родителей протоиерея Владимира и Юлии.
Фото: Винницкая епархия УПЦ
В Кресто-Воздвиженском храме Винницы по случаю дня рождения Блаженнейшего, митрополит Варсонофий совершил благодарственный молебен. Владыке сослужили священники Винницкой епархии.
Также в этот день в Киево-Печерской лавре в академическом храме в честь Рождества Божией Матери проректор по воспитательной работе КДАиС епископ Згуровский Амвросий в сослужении духовенства совершил Литургию. За богослужением молились студенты и воспитанники Киевской духовной академии и семинарии, а также прихожане храма.
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