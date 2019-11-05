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Международная неправительственная организация Freedom House улучшила показатель уровня свободы Украины в интернете в 2019 году с 45 баллов до 56 из 100 (наиболее свободная), оставив ее в списке стран с частичной свободой в интернете.

Об этом говорится в ежегодном отчете Freedom House, передают Українськi Новини.

Общая сумма баллов выводится из 3 показателей: препятствие доступу (17 баллов при максимальных 25; в 2018 было 9 баллов), ограничение контента (19 при максимальных 35; в 2018 - 16) и нарушение прав пользователей (20 при максимальных 40, как и в 2018).

Таким образом, показатель улучшился главным образом за счет расширения доступа граждан к интернету.

Freedom House относит страны с 0-39 баллов к несвободным, 40-69 баллов – к частично свободным, 70-100 – к свободным.

Ключевыми событиями, негативно повлиявшими на оценку свободы в Интернете, стали: объявление властей о намерении заблокировать около 100 сайтов из-за распространения «российской идеологии», активное манипулирование онлайн-контентом во время президентской кампании в апреле-мае, рассмотрение народными депутатами законопроекта по расширению полномочий власти в осуществлении цензуры и наказанию за брань в интернете, попытка украинских властей получить доступ к данным на мобильных телефонах двух журналистов, которые занимались журналистскими расследованиями.

Украина на один балл опередила Индию и на один балл отстает от Малайзии.

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Россия признаны Freedom House как страны с «несвободным» доступом к сети.

Напомним, в 2018 году Украина занимала 45 позицию в рейтинге свободы в интернете от Freedom House.

 
ForUm

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