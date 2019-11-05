Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня, в день 75-летия, был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени.

Фото: УПЦ

Об этом говорится в поздравлении Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла, сообщает patriarchia.ru.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «во внимание к Вашим усердным трудам и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена святого равноапостольного князя Владимира I степени».

Патриарх отметил, что Митрополит Онуфрий стал Предстоятелем в годы испытаний.

«Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой – 75-летием со дня рождения. Господь судил Вам пройти немалый путь, большую часть которого Вы посвятили ревностному служению Богу и Его Церкви. Принеся монашеские обеты в обители преподобного Сергия Радонежского, Вы во всех обстоятельствах жизни и трудов стремитесь хранить верность сделанному однажды выбору.

Промыслом Вседержителя, явленным в соборном решении епископов Украинской Православной Церкви, Вы сподобились подъять на свои рамена крест Предстоятельского служения. В тяжелые годы испытаний украинский народ обрел в Вас заботливого отца, духовно опытного архипастыря, мужественного защитника священных канонов и горячего молитвенника пред Богом. Мудрым словом и добрым делом Вы наставляете пасомых на путь спасения, имеете попечение о том, чтобы они исполнялись духовного разумения, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога (Кол. 1:9-10)», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ рассказал, что молится о Митрополите Онуфрие.

«Неизменно поминая Вас в своих молитвах, желаю Вашему Блаженству доброго здоровья, душевного мира и укрепления от Господа в Вашем дальнейшем Предстоятельском служении на пользу Церкви и во спасение врученной Вам украинской паствы», - пожелал Предстоятель РПЦ.