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В кафедральный Свято-Духовский собор Херсона привезли частицу Пояса Пресвятой Богородицы.

Фото: Херсонская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, встреча святыни состоялась перед воскресной Литургией 3 ноября.

Ковчег с частицей Пояса Пречистой крестным ходом внесли в собор, после чего его разместили в центральном приделе перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн в сослужении духовенства совершил Божественную литургию и молебен.

Помолиться перед святыней православные смогут по 10 ноября. По случаю ее пребывания в соборе ежедневно будут служить молебны в 10.00 и 17.30, а также акафисты в 13.00.

Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших христианских святынь, принадлежавшая Божией Матери при Её земной жизни. Согласно Церковному Преданию, Пояс был соткан из верблюжьей шерсти Девой Марией. Незадолго до Успения он вместе с Ризой (Покровом) Пречистой был передан двум благочестивым иерусалимским вдовам, затем переходил из поколения в поколение их потомкам. В X веке Пояс Богородицы был разделён на части, которые со временем оказались в Грузии (Влахернская церковь, город Зугдиди), на Афоне (Ватопедский монастырь) и в Германии (Трирский монастырь).
ForUm

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