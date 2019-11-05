4 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» российские оккупационные войска совершили по 10 обстрелов.

Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.