также в разделеПроисшествия
В Мариуполе пешеход за замечание зарезал водителя 55
В убийстве девушки под Одессой подозревают 15-летнего парня 25
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ 13
На Донбассе из-за обстрела боевиков эвакуировали учеников из школы 30
Во Львове временно запретили катать людей на конных каретах 25
В Херсоне школьники устроили «разборки» со стрельбой 22
Под Киевом россиянин сломал флагшток с флагом ОУН 40
На Херсонщине в Днепре произошел массовый мор рыбы 21
На Закарпатье задержали 12 нелегалов 14
В Польше в результате ДТП пострадал украинец 17
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 26
На Донбассе ранен украинский военный 18
Трое погибших после лобового столкновения на Николаевщине 28
На трассе Киев-Одесса в ДТП погиб человек 29
Боевики на Донбассе вели обстрелы из гранатометов 12
Грузовик перевернулся и полностью перекрыл трассу в Тернопольской области 28
В Черкасской области легковушка врезалась в фуру 88
СБУ: На таможне в Николаеве миллионные злоупотребления 29

4 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» российские оккупационные войска совершили по 10 обстрелов.

Вчера, 4 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1731 грн.
7
Теги