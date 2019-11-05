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Выплаты при рождении ребенка для семей со среднемесячным доходом на человека выше 6 тыс. грн отменены не будут, заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

«В СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым Министерство социальной политики отвязывает более 150 выплат прожиточного минимума - чтобы помочь тем, кто действительно нуждается: малообеспеченным семьям и пенсионерам», - написала она в Facebook.

Кроме того, одним из предложений было введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. грн - поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. грн).

«Это предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем - независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально нуждается», - заявила министр.

Однако после консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью принято решение о сохранении нынешнего механизма оказания помощи при рождении детей.

 
ForUm

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