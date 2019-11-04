Дети из разных городов Украины совершили паломничество к православным святыням, приуроченное к празднику Казанской иконы Божией Матери.

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Как соообщает Патриархия.ру, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с детьми из разных городов Украины, совершающими традиционное паломничество к православным святыням России.

«Дети из Ужгорода, Львова, Одессы и Киева уже побывали в Покровском, Ново-Иерусалимском и Саввино-Сторожевском монастырях, возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко, Лесе Украинке и Николаю Гоголю в Москве. Дети также посетят Троице-Сергиеву лавру, храмы и монастыри Москвы, Московский Кремль и Оружейную палату», - отметили в пресс-службе Патриархии.

На встрече с Патриархом Кириллом дети исполнили украинские песни и танцы и вручили подарки, изготовленные ими собственноручно.

Предстоятель Русской Православной Церкви благословил юных паломников и вручил им памятные подарки.

«Всех вас сердечно, дорогие дети, благодарю. Очень радуюсь, когда матушка Серафима привозит вас, и у меня есть возможность помолиться вместе, пообщаться, сфотографироваться с детьми любимой мною Украины. Помогай вам Бог хранить веру в сердце», - подчеркнул Предстоятель РПЦ.

Ежегодные паломнические поездки организовывает Синодальный отдел Украинской Православной Церкви «Церковь и культура». Паломническую группу возглавляет руководитель отдела, настоятельница одесского Архангело-Михайловского монастыря игумения Серафима (Шевчик).