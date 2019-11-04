Во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту «Лисичанск-Горное» умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения «Тернополь».
«Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили хорошим, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память», – говорится в сообщении.
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