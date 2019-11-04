Транспортные инновации в столице натыкаются на непонятные препятствия. А очереди в метро тем временем не уменьшаются

С 1 ноября весь муниципальный общественный транспорт столицы должен был перейти на безналичную оплату проезда с помощью электронного билета (Kiev Smart Card), однако запуск отложили до 1 апреля 2020 года. И пока электронный билет в столице «задерживается», Киевский метрополитен сообщил, что жетоны еще «походят». Однако возвращать в продажу жетоны на тех станциях, где их уже сейчас не продают, метрополитен не будет. В пресс-службе отмечают, что столичная «подземка» категорически настроена в этом году распрощаться с жетонами навсегда - мол, на сегодня всего 13% пассажиров пользуются жетонами в столичном метро, и уже с 1 января 2020 QR-билет для разовых поездок полностью заменит устаревший пластик, проживший «долгую и счастливую жизнь» - целых 27 лет. Горожане же наоборот просят оставить жетоны - соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета. Ее авторы считают, что старая система оплаты проезда должна действовать хотя бы до того момента, пока Киев и его власть не будут на 100% готовы к переходу на е-билет и одноразовые QR-билеты.

Во всем виноваты депутаты-лентяи

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, с технической стороны к переводу городского коммунального транспорта на электронный билет почти все готово.

«Для считывания информации с e-билетов в наземном общественном транспорте установлены валидаторы, а в киевском метрополитене - турникеты. По данным департамента, по состоянию на начало октября было произведено около 220 тыс. e-билетов (карточек Kyiv Smart Card), из которых реализовано около 150 тыс. штук. Еженедельно столичная власть фиксирует прирост в 7 тыс. пассажиров, которые начинают пользоваться e-билетом», - сообщил Юрий Назаров на брифинге в КГГА 1 ноября. По последним данным КП «Киевпасстранс» 28% поездок в наземном транспорте киевляне также оплачивают через электронный билет.

Однако остаются нерешенными вопросы перевозки некоторых категорий пассажиров (школьников, студентов, льготников из других городов), что мешает полностью запустить электронный билет. «Таких карточек нужно больше 300 тысяч, они обойдутся в 30 млн. грн, но деньги на это пока не выделены», - сказал Юрий Назаров. Для этого нужно соответствующее решение Киевсовета, которое даст ход тендеру, проведенному Главным информационно-вычислительным центром (ГИВЦ) еще летом этого года (победителем стал Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий). Но есть проблема - большинство депутатов отказываются участвовать в сессионных заседаниях. А что касается «чужих» льготников, то этот вопрос должен решаться на государственном уровне - кто и как должен возмещать столичным коммунальщикам стоимость перевозки таких пассажиров.

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов уточнил: «Сегодня с е-билетом происходит уже 250 тысяч поездок ежедневно в метрополитене и 284 тысячи в наземном коммунальном транспорте. Все, что нам нужно сделать до 1 апреля - это дотестировать и установить оборудование для продажи и валидации е-билета в метро».

Поиграем в квест «купи билет»

Напомним, е-билет начали тестировать еще в конце осени прошлого года, но до сих пор фиксируют «глюки» в его работе. Например, 29 августа в утренний час-пик, произошел сбой системы по продаже e-билетов. Бывают и случаи, когда не работают автоматы для пополнения e-билета, или некорректно работают турникеты, иногда «списывают» лишние поездки и т. д. Хотя транспортники говорят, это не столько их проблема, как банковская - иногда списание средств за поездку может задерживаться, а затем валидатор при следующей поездке может зафиксировать «двойную» оплату. Но бывает это редко, и поэтому ситуация не стоит беспокойства.

Однако, в сентябре 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при внедрении системы электронного билета город все же должен иметь резервный вариант работы на случай сбоев программ или внешнего вмешательства в работу системы. Он похвалился также созданием сайта transport.kyivcity.gov.ua, которым уже воспользовались почти 28 тысяч пассажиров, информационно-справочным центром, телефонной линией для обработки телефонных запросов и мобильным приложением KyivSmartCity, позволяющим совершать все необходимые операции с карточкой, пополнять ее и производить бесконтактный расчет.

Но несмотря на эти оптимистичные заявления, FB-страница Киевского метрополитена до сих пор изобилует недовольными комментариями с кучей вопросов, на которые метрополитеновцы не всегда отвечают. В частности, со всевозможными техническими проблемами при работе e-билетов рекомендуют обращаться непосредственно к оператору системы e-билета - КП «ГИВЦ» по телефону 044 366-55-55 (и на том спасибо).

Увы, подход к внедрению инновационной и безусловно необходимой городу технологии оказался довольно непродуманным. Киевлян постоянно «накручивали» крайними сроками и подталкивали к покупке е-билетов отсутствием выбора. Сначала выключили автоматы для продажи жетонов, потом перешли на продажу в кассах одного жетона в одни руки, затем на отдельных станциях вообще перестали продавать жетоны и пополнять проданные ранее многоразовые электронные карточки метрополитена.

Сначала Kyiv Smart Card можно было приобрести только на десяти станциях метро из 52 действующих. Затем е-билет продавали уже на 16 станциях метро и в 300 точках на остановках общественного транспорта. Но и эта разветвленная сеть начала функционировать совсем недавно. При этом до сих пор не на каждой станции поставили и подключили боксы для автоматической продажи одноразовых бумажных билетов с QR-кодами.

Относительно высокую стоимость билета - 50 грн - в КГГА объясняют высокими технологиями, широким функционалом и новыми материалами. Мол, она позволяет существенно экономить и очень быстро «отбивается», причем в дальнейшем это будет универсальная карточка для пользования электронными сервисами столицы.

Есть контакт? Нет контакта!

Но, как исследовали журналисты Depo, cам процесс продажи е-билета до сих пор вызывает большие вопросы. То его продают только в некоторых вестибюлях станций, то не во всех кассах. Например, на станции метро «Лесная» карточку продают только в одной кассе из двух. Причем, люди в очереди никак не могут понять, в какой именно, ведь никаких объявлений на этот счет нет. Только у самого окошка кассы есть соответствующая наклейка, но ее не видно издали. К тому же, во многих кассах метро до сих пор невозможно рассчитаться банковской карточкой - ни за жетон, ни за покупку, ни за пополнение Kyiv Smart Card. Например, на той же станции метро «Лесная» расчет происходит только за наличные.

Одним словом, вакханалия. В последние месяцы у касс метро, ​​где можно было приобрести Kyiv Smart Card, или где еще оставались жетоны для оплаты одноразового проезда, особенно на конечных станциях и на узловой «Вокзальной», можно наблюдать апокалиптическую картину.

Правда, Юрий Назаров пообещал, что с «Вокзальной» вопрос скоро решат, дооборудовав ее терминалами самообслуживания. А вообще планируется увеличить число терминалов самообслуживания (всего 600 штук) и установить их на каждой станции до конца года. По словам Юрия Назарова, в ближайшие три месяца решится также и вопрос ученических билетов и льготников.

Что касается зеленых бесконтактных карточек на количество поездок, которые сейчас функционируют параллельно с е-билетом, то Юрий Назаров на брифинге в КГГА пообещал, что они будут постепенно выводится из оборота и позже их можно будет сдать в кассу метрополитена.

«Возникает логичный вопрос: почему нельзя было рекламировать и полностью ввести в продажу е-билет несколько месяцев назад? Тогда бы киевляне постепенно привыкли к нововведению. На деле же пассажирам того же метро продолжали» впихивать «карточку на количество поездок, хотя она уже была архаичной, как тот же жетон», - отмечает Денис Гонтарь, журналист Depo. - То есть, вместо того, чтобы тестировать и запускать е-билет параллельно с работой имеющихся средств оплаты проезда, чиновники просто решили их отрезать, предложив взамен фактически сырую систему. После этого сложилась ситуация, когда проход в метро для пассажиров стал неким квестом вместо удобства, которым всегда славилась «подземка».

Действительно, никто не спорит, что е-билет нужен. Технологически он удобен и выгоден, так как позволяет экономить при покупке поездок «оптом», да еще и охватывает весь коммунальный транспорт, а не только метро. Но нужно учитывать, что киевским метрополитеном ежедневно пользуется около 1,5 млн человек, и среди них не только киевляне. К тому же у значительной части пассажиров подземки (как киевлян, так и не киевлян) могут возникать ситуации, когда нужно оплатить только одну поездку. Поэтому если и до 1 апреля - нового крайнего срока перехода на е-билет, на всех без исключения станциях метро не заработают наконец боксы самообслуживания для продажи одноразовых чеков с QR-кодом - ключевая транспортная система столицы Украины будет позорно буксовать.