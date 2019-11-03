Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт продвигал теорию о том, что за хакерской атакой на национальный комитет Демократической партии США в 2016 году «стоят украинцы, а не россияне».

Об этом говорится в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера о российском расследовании, обнародованном Министерством юстиции США по требованию BuzzFeed.

Согласно документу, давний партнер Манафорта Рик Гейтс, который в 2016 году занимал пост заместителя главы избирательной кампании Трампа, во время допроса в апреле 2018 года рассказал следователям, что после обнародования информации о взломе серверов с письмами демократов Манафорт заявлял, что хакерскую атаку провели «скорее всего, украинцы, а не россияне».

Идея о том, что Украина, а не Россия, стоит за кражей электронных писем национального комитета Демократической партии США, которые были опубликованы WikiLeaks в 2016 году, была выдвинута российскими новостными агентствами. «Украинский след» противоречит выводам спецслужб США о том, что Россия участвовала в кибератаке и публикации документов через WikiLeaks.

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле 2019 года, Трамп сослался на теорию о том, что Украина участвовала во взломе компьютерных сетей национального комитета Демократической партии в 2016 году, и попросил украинского лидера об услуге касательно расследования вмешательства в выборы 2016 года.

«Я хотел бы, чтобы вы сделали нам одолжение, потому что наша страна многое пережила и Украина знает много об этом. Я хотел бы, чтобы вы узнали, что случилось со всей этой ситуацией с Украиной, c Crowdstrike. Наверное, можно привлечь кого-то из ваших людей. Сервер, они говорят, он в Украине», — обратился Трамп к Зеленскому.

Пола Манафорта приговорили к 43 месяцам тюремного заключения по делу о заговоре против США и попытке препятствования правосудию.

В общей сложности Манафорт должен отбыть в тюрьме 7,5 лет по двум делам.

Напомним, недавно суд обязал ГПУ возобновить дело о вмешательстве НАБУ в выборы в США.