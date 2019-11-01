Полиция открыла уголовное производство по факту гибели 14-летнего подростка в Прилуки. По предварительной информации, ребенка сбил поезд, сообщает пресс-служба черниговского главка.

29 октября в Прилуках на железнодорожном пути было обнаружено тело 14-летнего парня. Следователи сразу же начали уголовное производство по данному факту, квалифицировав произошедшее как нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей.

В настоящее время руководство Национальной полиции Украины взяло под контроль ход расследования этого дела. Тело погибшего направлено в областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения комиссионного осмотра. В рамках уголовного производства правоохранители проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия.

По данным СМИ, горожане продолжают протестовать и вечером в пятницу, они жгли шины, поскольку не верят в официальную версию гибели школьника.

Родители погибшего и протестующие уверены, что парня жестоко убили - они нашли следы крови в нескольких сотнях метров от места, где было найдено тело школьника, свидетельствующие об избиении. Протестующие заявляют, что полиция упорно не хочет замечать все эти доказательства.

Под давлением протестующих, тело школьника перевезли в Киев, где проведут судмедэкспертизу.