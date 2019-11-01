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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины,  командование РФ продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным минскими договоренностями вооружением.

В частности, под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

«В то же время оккупанты держат в готовности к применению дежурные огневые средства, пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запасы боеприпасов, в т.ч. мин и артиллерийских снарядов»,- говорится в сообщении.
ForUm

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