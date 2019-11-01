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В Киеве СБУ задержала мужчину, который представлялся «внештатным помощником» высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленник подыскивал «клиентов» через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности «внештатным помощником» и «близким другом» почти всех высших лиц государства.

В частности, за обеспечение трудоустройства директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов США. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины.

Правоохранители задержали мошенника в центре столицы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения части аванса в размере 50 тыс долларов США. Следователями СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

 
ForUm

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