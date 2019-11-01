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Разведение сил и средств в районе Золотого в Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины. Об этом на брифинге заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 ноября повысила цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 18,4% -19,6% по сравнению с октябрем.

1 ноября в Украине начал действовать закон, который предусматривает наказание народных депутатов за пропуск голосований.

В связи с тем, что последний обстрел в Петровском Луганской области был 30 октября, дата разведения сил и средств будет пересмотренаф.

Вечером 31 октября неизвестные обстреляли скоростной трамвай в Киеве.

Объем транзита природного газа через Украину может сократиться из около 90 млрд кубических метров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020 году и до 30 в 2021-м. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США обвинил Россию во «влиянии» на ситуацию в Чили, где вот уже две недели не утихают массовые беспорядки.
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