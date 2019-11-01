Высокопоставленный представитель Госдепартамента США обвинил Россию во «влиянии» на ситуацию в Чили, где вот уже две недели не утихают массовые беспорядки.



Об этом пишет DW.

По его словам, есть «явные признаки» того, что заинтересованные лица используют протесты в этой стране, вызванные социальным неравенством и растущей стоимостью жизни, и «искажают» объективную картину, «используя социальные сети, злоупотребляя ими и прибегая к деятельности троллей».

«Мы видели признаки того, что активность российских пользователей была направлена на поддержку негативного развития этой дискуссии», – отметил представитель Госдепа.

Чилийские официальные лица пока не прокомментировали это заявление. В МИД РФ неоднократно говорили, что не вмешиваются во внутренние дела других государств.

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Их вызвало повышение цен на проезд в общественном транспорте и общее недовольство экономическими и социальными проблемами. Акции быстро распространились по всей стране. 25 октября на протесты в нескольких городах республики вышли суммарно более миллиона человек.

Перед лицом протестов президент Пиньера сменил ряд министров правительства, но это не остановило акции. Согласно данным чилийских правозащитников, во время беспорядков были убиты не менее 20 человек, более 1100 человек получили ранения, еще почти 3 тысячи - арестованы.